Lazio, Inzaghi: "Ripartiamo dal 4-3-3, voglio rimanere anche il prossimo anno"

"E' stata una settimana speciale, diventare allenatore della Lazio era il mio obiettivo. Dopo 6 anni di lavoro ce l'ho fatta, sono pronto" l'entusiasmo di Inzaghi che continua: "Da giocatore sono passato in momenti così difficili, l'anno dopo lo scudetto fu licenziato Eriksson... ma dobbiamo avere voglia di ripartire. Ai giocatori ho chiesto rispetto, spero anche che i tifosi tornino allo stadio. Il confronto nel ritiro di Norcia è stato civile".

Poi, su Pioli: "La prima cosa che ho fatto è stato telefonare a Stefano, grande persona e allenatore. Non mi ha dato consigli specifici. Pippo mi ha fatto l'in bocca al lupo". Ma c'è qualche ragazzo della Primavera pronto per la prima squadra? "Ne ho convocati 3-4 perché siamo in emergenza, vediamo se qualcuno giocherà. Abbiamo qualche problema dietro, Basta non sta bene mentre Milinkovic-Savic sì".