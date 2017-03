Lazio, Inzaghi: "Partita perfetta, c'è ancora il ritorno ma sono fiducioso"

"Abbiamo fatto la partita perfetta". Simone Inzaghi applaude la sua Lazio dopo il 2-0 nel derby di Coppa Italia contro la Roma. "Non abbiamo concesso quasi nulla a una squadra considerata imbattibile - ha proseguito - I ragazzi sono stati straordinari, hanno messo in campo tutto e hanno vinto meritatamente. I tifosi aspettavano da tanto questa vittoria e siamo contenti per loro. Siamo a metà dell'opera, c'è il ritorno ma sono fiducioso".