Lazio, Inzaghi: "Parlo con i risultati, il mio futuro tra 10 giorni"

Simone Inzaghi alza la voce e non molla la panchina della Lazio nonostante l'incontro della società con Sampaoli : "Penso sia normale che il club si guardi in giro per il futuro, il mio compito è quello di metter loro dei dubbi: con i risultati conseguiti, penso di esserci riuscito". In ogni caso, si decide entro maggio: "Penso che dopo la Fiorentina passeranno al massimo dieci giorni , poi il club prenderà posizione".

Così il tecnico biancoceleste nella conferenza pre-match con i viola: "Ho sfruttato questa chance nel migliore dei modi. All'inizio nessuno parlava del mio sostituto, è bastato il ko con la Samp per parlare di un cambio in panchina. Sono tranquillo, farò parlare il campo. Credo che in una decina di giorni si deciderà tutto".

La Lazio ha già incontrato Sampaoli, ma Inzaghi non se la prende: "Il club fa valutazioni a 360 gradi, credo sia stato sempre così. Ma se dovessi restare, chiederei di costruire una grande squadra, di entrare in Europa: la Lazio, per la sua storia, deve fare le coppe".