Lazio, Inzaghi non pensa al derby: "E' ancora lontano ma noi in crescita continua"

Genoa battuto , il Palermo all'orizzonte, il derby contro la Roma giusto un poco più in là. Ma intento Simone Inzaghi si gode una Lazio che si assesta in alto in classifica, un punto sotto i cugini giallorossi: “Penso che la vittoria sia meritata - ha detto il tecnico biancoceleste - nel primo tempo potevamo finire con un vantaggio più largo ma avevamo di fronte un Genoa che ha dato filo da torcere a molti. Noi siamo stati bravi a ripartire e a vincere questa gara importantissima"

Una Lazio che finora ha visto andare in gol già 13 giocatori. "Vuol dire che ci credono tutti - ha continuato Inzaghi - e che ho tante opzioni per decidere ogni domenica e meriterebbero di giocare tutti. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che si stanno meritando questa classifica. Fra due settimane il derby con la Roma a un solo punto? Noi dobbiamo pensare al Palermo, giocheremo in un orario insolito per noi, dobbiamo recuperare forze e energie e dopo Palermo penseremo al derby.



"Felipe Anderson ha fatto molto bene, è stato importantissimo. Ma tutto il tridente ha giocato bene, così come il centrocampo e la difesa. Wallace ha segnato, migliora dopo ogni partita, abbiamo margine per migliorare. Con i recuperi Lukaku e De Vrij avrò ancora più scelte a disposizione. Questa Lazio è da Champions? Siamo in continua crescita, per la Champions vedremo, il campionato è lungo e noi siamo una squadra giovane che non vuole fermarsi. La Serie A è difficile ma siamo fiduciosi”.