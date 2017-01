Lazio, Inzaghi: "Nel calcio nulla è impossibile"

Il punto è che si può anche non aver paura. Giocarsela, senza troppe preoccupazioni, perché "io quello che percepisco è che lo scetticismo che c'era all'inizio non c'è più. E di impossibile nel calcio non c'è nulla". E' così che Simone Inzaghi e la sua Lazio vanno a Torino. Con questo spirito, con questa specie di inattesa serenità. Poi, certo, "la Juve ha vinto le ultime 28 partite in casa, ma noi siamo convinti di poter fare la nostra partita".