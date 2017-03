Lazio, Inzaghi: "La Champions? Non ci poniamo limiti, vogliamo stare in alto"

Giustamente soddisfatto e giustamente proiettato sugli obiettivi più alti. La sua Lazio vince, si prende il quarto posto e Simone Inzaghi non nega di pensare anche alla Champions: "Abbiamo gestito alla grande l’euforia post derby: non era una gara semplice stasera, perché incontravamo un Bologna che pur raccogliendo poco era in un buono stato di forma. Ma ha incontrato una grande Lazio. Champions? Non ci poniamo limiti, puntiamo in alto".

"Forse avremmo dovuto chiuderla prima - ha continuato il tecnico biancoceleste - ma ci sono anche gli avversari e il Bologna, in particolare Mirante, in alcune situazioni ci ha bloccato bene. A ogni modo siamo stati bravi a gestirla, senza correre praticamente grandi rischi. È stata una prova di grande maturità da parte della squadra".



Un po' di apprensione per le condizioni fisiche di Biglia: "Ha avuto un problemino al muscolo tibiale e spero non sia niente perché non vorremmo perderlo proprio in questo momento. È l’unico da valutare, mentre Strakosha e Milinkovic non dovrebbero avere problemi.”