Lazio, Inzaghi: "Keita ha fatto la differenza, vittoria meritata"

Un elogio al 'sacrificato' Anderson: "E' stato bravissimo, non ha fatto gol ma è stato utilissimo, ha fatto l'assist. Sono contento di lui come di tutti gli altri. Il 3-5-2? Il Pescara aveva messo in difficoltà sia il Sassuolo che il Napoli che giocano con il 4-3-3, una squadra deve essere matura per cambiare. E poi penso che un allenatore non deve essere testardo e deve adeguarsi ai propri giocatori". Ancora Immobile a Premium Sport: "Al Pescara tengo molto, gioca bene e spero si salvi. Sofferto troppo nel primo tempo? Abbiamo sbagliato in occasione del rigore e le loro ripartenze ma anche noi nel primo tempo abbiamo fallito delle occasioni e potevamo chiuderlo in vantaggio. Questa vittoria valorizza il pareggio contro il Chievo che per me non è stato un punto da buttare perché conquistato su un campo difficile. Gol sui calci piazzati? Stamattina li abbiamo provati per un’ora e poi sul campo si sono visti i frutti".



Amaro invece il ritorno all'Olimpico da ex di Massimo Oddo: “L’errore dal dischetto di Memushaj? I rigori si possono sbagliare, l’importante è ripartire. Il problema è che noi non siamo ripartiti, anzi probabilmente non siamo mai scesi in campo. Purtroppo è così, la gara poteva cambiare in quel momento ma non dobbiamo abbatterci e continuare con grande convinzione - ha detto a Premium Sport - E’ stata una giornata storta, iniziata male e finita peggio Abbiamo fatto male, non lo so forse abbiamo sofferto l’emozione della prima volta all’Olimpico, il fatto di affrontare un squadra forte. Noi siamo il Pescara e sicuramente ci saranno altre partite così, mi auguro di no ma potrebbero capitare, l’importante è credere sempre in quello che si fa. Cercheremo di raddrizzare il tiro. La Lazio è stata superiore".