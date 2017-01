Lazio, Inzaghi: "Sconfitta immeritata"

Simone Inzaghi è desolato per la sconfitta, ma orgoglioso della prestazione della Lazio : "Questo è il calcio. Purtroppo abbiamo perso, c’è grande dispiacere soprattutto per i ragazzi. Abbiamo fatto un’ottima partita, 29 tiri in porta, 11 calcio d’angolo, l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi ma purtroppo il calcio è spietato". Poi sulla lite tra Biglia e un tifoso ha minimizzato: "Sono cose che capitano, anche se non dovrebbero capitare".

Al termine della partita, infatti, l'argentino ha avuto un diverbio con un tifoso che dalla tribuna lo insultava. Tra l'altro nel pre-partita Igli Tare ha praticamente annunciato l'accordo per il rinnovo con il centrocampista. Simone Inzaghi, ai microfoni di Premium Sport, ha voluto riportare tutto alla normalità: "Mi hanno riferito, io non ho visto niente".



Il risultato è stato crudele per i biancocelesti: "Non meritavamo di perdere. Dobbiamo dimenticare subito questa sconfitta, non sarà facile ma da domani penseremo subito alla Coppa Italia contro l’Inter. Non siamo stati affannati. Siamo stati imprecisi e sfortunati poi sappiamo che il calcio non fa sconti. Speriamo in futuro di vincere anche noi una gara così".



Contro il Chievo si sono visti lampi di Felipe Anderson: "Ha trovato davanti un Sorrentino insuperabile. Ha fatto una buona partita, avrebbe potuto fare gol ma ci sono anche gli avversari e i portieri. Sono amareggiato per il risultato".