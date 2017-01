Lazio, Inzaghi: "Con la Juve solo colpa mia"

"Ne avevo già parlato io con la squadra - aggiunge il tecnico - noi non possiamo mollare di un centimetro, con tanta fatica siamo lì, ma già ho visto le facce giuste, so che ripartiremo nel modo migliore. Affronteremo il Chievo, che ha perso le ultime partite non meritando, e ha un ottimo allenatore. Ci deve essere lo spirito giusto, una mezza palla in un'altra partita non porta al gol, con Dybala e la Juve sì. Ma lo sapevamo, dobbiamo prestare più attenzione in certe partite".



Inzaghi critica l'atteggiamento mentale della squadra, ma non i singoli: "Adesso dopo una sconfitta secondo me non è giusto trovare un colpevole. Il primo responsabile sono io che sono l'allenatore, evidentemente dopo il Genoa non sono riuscito a fare capire quello che serviva. Trovare il colpevole non è giusto, abbiamo toppato la partita tutti. Secondo me è inopportuno".



Manca la prova del campo, ma il tecnico è soddisfatto dal lavoro fatto in settimana: "Ho visto le facce giuste. Djordjevic ha risposto con una prestazione positiva con il Genoa, l'ho visto concentrato, sostituirà Immobile nel migliore dei modi. E' un periodo importante. Avremo anche la gara di Coppa, avremo tre partite la prossima settimana, non saranno semplici. Sarà dispendioso a livello fisico, ma ho visto la squadra bene. Immobile non è mai mancato, dovremo farne a meno. Di Keita lo sapevamo già, sta proseguendo in Coppa d'Africa, vedremo quando rientrerà. Ho visto comunque bene tutti gli altri in allenamento. Ho centrali di alta qualità, normale che con la difesa a 4 ne giocano due, però ho ancora qualche ora per decidere, anche Bastos si è ripreso, deciderò con tranquillità".