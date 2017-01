Lazio, Inzaghi: "Coppa Italia importante, siamo ambiziosi"

La Lazio corre in campionato e vuole farlo anche in Coppa Italia. Per l'ottavo di finale ospiterà il Genoa e Simone Inzaghi non vuole pensare alla sfida con la Juve di domenica: "I rossoblù verranno all'Olimpico grintosi, ma la Lazio è ambiziosa e vuole passare il turno. Storicamente la Coppa Italia è un trofeo molto importante per noi e anche questa volta vogliamo fare bene". Qualche cambio in vista: "Non stravolgerò la squadra".

L'ottimo momento in campionato culminato con la vittoria contro l'Atalanta ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente Lazio. Ora arriva il Genoa per la Coppa Italia, competizione che Simone Inzaghi vuole onorare: "Questo trofeo nella storia della Lazio è sempre stato molto importante - ha commentato alla vigilia del match di ottavi di finale -. Abbiamo l'obbligo di disputare una buona partita, senza pensare alla Juventus. Con due buone partite saremmo in semifinale, ma cambierò qualcosa perché abbiamo giocato partite ravvicinate, senza stravolgere".



L'ambizione è quella di arrivare fino in fondo: "Io punto in alto e anche la squadra è ambiziosa. Contro l'Atalanta abbiamo speso tantissime energie e farò le mie valutazioni, ma stiamo pensando intensamente a questa partita - ha continuato Inzaghi -. Sappiamo che il Genoa tiene molto a questa partita, ma troveranno una Lazio che proverà a qualificarsi per i quarti di finale. Non potremo fare la partita a ritmo infernale per novanta minuti, ma non dovremo subire l'avversario". Infine nessuna novità sul mercato: "Djordjevic si sta dando da fare per aiutare la squadra e con l'Atalanta l'ho schierato. Le indicazioni arriveranno dagli ultimi allenamenti".