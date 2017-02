Lazio, Inzaghi: "Bravo Parolo, obiettivo Europa"

Simone Inzaghi si gode il successo di Pescara che rimette in corsa per l'Europa la sua Lazio . "“Abbiamo fatto bene, abbiamo vinto meritatamente - ha spiegato ai microfoni di Premium Sport - Il nostro obiettivo è tornare in Europa. Parolo? Gli ho fatto i complimenti. Per noi è un giocatore importantissimo". Sulla lite Biglia-Keita: "Non è successo niente. Sono cose che capitano quando si gioca a calcio, non dobbiamo cercare il pelo nell'uovo".

Dopo la doppia sconfitta contro Juve e Chievo e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la Lazio si rimette sui binari giusti anche in campionato. Inzaghi applaude i suoi. "Abbiamo fatto bene, dopo il 2-0 pensavamo già di aver vinto ma il Pescara è una buona squadra e in Serie sappiamo che nessuno ti regala niente. Poi nella ripresa abbiamo ricominciato a giocare e abbiamo vinto meritatamente. Nel secondo tempo ci siamo rimessi a giocare a calcio come sappiamo e abbiamo avuto l’approccio giusto".



Un menzione particolare merita Marco Parolo, autore di 4 gol. "Gli ho fatto i complimenti. Per noi è un giocatore importantissimo che ci aiuta in entrambe le fasi. Ha sempre fatto i gol, quest’anno ne aveva fatti meno ma ora è tornato nella sua media".



Le telecamere di Premium hanno pizzicato Biglia a sgridare Keita in panchina nel finale del match. "Non c’è mai stato nessun caso con lui. Lui è rientrato voglioso dalla Coppa d’Africa, negli allenamenti mi ha convinto e si è meritato di giocare. E’ importantissimo per noi e con Biglia non è successo niente, Lucas è il nostro capitano ed è giusto che dia consigli a più giovani. Negli spogliatoi erano tranquilli, sono cose che capitano quando si gioca a calcio, non dobbiamo cercare il pelo nell'uovo".



Panchina corta per puntare a obiettivi prestigiosi? "Dopo 22 partite abbiamo 43 punti e avremmo dovuto avere i tre persi col Chievo. Io sono contentissimo di allenare questa rosa, ho tante risorse in squadra, molti giocatori polivalenti e oggi avevo una panchina importante. Dopo la sconfitta col Chievo siamo ripartiti alla grande, abbiamo vinto a Milano in Coppa Italia e qui a Pescara".



Questa Lazio può ambire alla Champions? "Questa squadra deve rimanere in alto in classifica. Ho un gruppo di ragazzi disponibili, siamo una buona squadra, siamo lì e vogliamo continuare a rimanerci. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa".