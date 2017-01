Lazio, Inzaghi: "Avuto un black-out di 5'"

Inzaghi ha azzeccato le sostituzioni . I ragazzi che sono entrati ci hanno aiutato, ma anche Djordjevic e Lombardi hanno fatto una bella partita - le parole del tecnico laziale a Rai Sport -. L'obiettivo è quello di cercare di fare sempre bene. Quaranta punti in 20 partite sono tanti, nessuno a luglio ci credeva. Il difficile viene adesso, non siamo più una sorpresa e vogliamo rimanere in alto". Su Immobile e il futuro di Djordjevic : "Immobile è un giocatore indispensabile, Djordjevic ha fatto una grande partita e penso possa dare tanto per questa maglia. In partenza? Penso che rimanga con noi. Se ne è parlato molto, ma l'ho visto molto coinvolto questa settimana e si è meritato questa chance". Domenica c'è la Juve . "Delle ultime 6 gare ne abbiamo vinte 5, dobbiamo andare avanti così anche se giochiamo contro una Juve che vince 26 gare di fila in casa. Dovremo cercare di fare il massimo, all'andata disputammo una buona gara, ma facemmo un errore che Khedira non ci perdonò. Affronteremo una squadra fortissima, l'ho battuta da calciatore e spero di farlo da allenatore".

JURIC: "MOMENTO DIFFICILE"Periodo nero per il Genoa, alla sesta sconfitta di fila. "Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, prendendo anche un palo. Poi da nostri rinvii sbagliati abbiamo preso gol ed è diventato tutto più difficile - ha spiegato Ivan Juric ai microfoni Rai -. Siamo in un periodo in cui non ci esprimiamo al meglio, anche se a tratti facciamo anche bene come nei primi 15' della ripresa. Non è un momento facile. La squadra comunque non ha smesso di seguirmi. La Lazio è superiore per uomini. In queste settimane si è accumulata anche insicurezza, dopo un girone d’andata molto bello in cui avremmo meritato anche di più. Dobbiamo rialzarci, vedo l’impegno della squadra in allenamento. I ragazzi stanno dando tutto quello che possono, ma attualmente non è sufficiente. Spesso non abbiamo raccolto punti, le ultime due prestazioni invece sono state negative".



Sul mercato. "Tiro fuori il meglio da quelli che ho, non voglio trovare scuse. Sono convinto che miglioreremo, ma ci vorrà tempo per ritrovare gli equilibri. Abbiamo preso Cataldi, un ragazzo interessante che ci darà una mano. Possiamo ritrovare il gioco e poi anche l’aggressività giusta. Attraverso il possesso diventa tutto più semplice, bisogna anche migliorare dal punto di vista psicologico. Prima non perdevamo tanti palloni o prendevamo tutti questi contropiedi. Ma non mi sento in discussione, fino a domenica avevamo fatto sempre la nostra bella figura".