Lazio: intesa con Sampaoli, ma c'è da convincere Lotito

All'incontro con Sampaoli erano presenti Lotito, Tare, Calveri e l'agente Fifa Federico Pastorello. L'idea di calcio del tecnico argentino, fatto di pressing costante e organizzato, ha ben impressionato e c'è un accordo di massima per due stagioni. L'ex ct del Cile è corteggiato anche in Spagna: Valencia ed Espanyol, ma in Grecia attenzione all'Aek Atene.