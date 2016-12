Lazio-Inter 1-2: serata di follie, Hernanes fa il Profeta... in patria

LA PARTITA

Partita ricca, partita piena: di tutto. E subito, nemmeno il respiro per capirsi: Felipe Anderson infila subito, al 2', e Handanovic ripara. Lo stesso Anderson all'8' sbatte sul pallone che D'Ambrosio non controlla, volata e assist per Candreva solo in zona disco-rigore: piatto in corsa e gol. Lazio in vantaggio, serata esplosiva in senso di emozioni e quant'altro. Vogliono vincere, Lazio e Inter, Soltanto vincere.

Mancini alza il tiro d'attacco al massimo dei giri, con Hernanes e Kovacic, Icardi e Palacio e la difesa alta. Pioli non si risparmia con Felipe Anderson e Candreva, Klose e Mauri e un atteggiamento offensivo. E la sberla appena rifilata ai nerazzurri va gestita come si deve. Ma si deve anche capire com'è quest'Inter: comunque affamata.

Hernanes al 14' aziona Icardi con un assist perfetto: per Maurito la scelta del gol è obbligata, a dieci metri da Marchetti, ma esagera e calcia alto. Lamentandosi, e molto, con se stesso. E da quell'1-1 mancato, si scappa allo 0-2... evitato da due miracoli su Parolo: Handanovvic gli respinge il tiro-gol, e sulla ribattuta dello stesso Parolo è Ranocchia che vola in cielo per deviare di testa il pallone.

Emozioni. E un confronto di buona tecnica e anche aspro, in certi momenti. Poi, al 24', la svolta della notte: assist di Kovacic per Palacio, il Trenza è solo, Mauricio lo tocca, lo atterra ed è l'ultimo uomo delle retrovie: la punizione dal limite è sacrosanta, il rosso a Mauricio scatena le proteste laziali: ma è legittimo. Come non bastasse, e dopo due minuti di assemblea, Hernanes calcia e segna, ma tre interisti in barriera sono in fuorigioco, soprattutto Medel che è sulla traiettoria del pallone. Altra baraonda. E' l'1-1.

Da qui alla riposo, c'è un'Inter con l'uomo in più che tiene palla e una Lazio che prova a sfruttare qualche spazio --quando capita- di contropiede: Pioli provvede a rifare la difesa con Braafheid, esce Mauri. Una palla-gol di Palacio al 32' è deviata da Marchetti non si sa come, d'istinto. Una punizione perfetta di Guarin al 44' trova il portiere laziale pronto al balzo decisivo. E in fondo al primo tempo una punizione di Candreva impone ad Handanovic di mostrare tutta la sua stoffa. Non c'è stato tempo per il minimo della noia.

E anche la ripresa è lo stesso. Ricca e folle. Podolski rileva Guarin (infortunio), Palacio e Icardi decidono di non sfruttare due palle-gol. Poi al 14' Klose, l'assist è del solito Candreva, è solo davanti ad Handanovic che gli nega il gol con una prodezza. Due minuti, ed ecco un altro pezzo forte: Hernanes lancia Icardi, che salta Marchetti: il tocco del portiere atterra Maurito. E Massa, l'arbitro, assegna il rigore e il cartellino rosso al portiere. Apriti cielo.

Entra Berisha, esce Klose, Icardi va sul disco del rigore. E Berisha para. Siamo al 18'. L'Olimpico è un rimbombo di fischi, urla e applausi. La Lazio è in nove. La moviola è strapiena di tutto e di più. E l'Inter con due uomini in più riesce a non crearsi palle-gol pulite. Mancini non se ne capacita, esce D'Ambrosio per il redivivo Nagatomo (più offensivo?).

E visto che ci siamo in questa notte di follie, ecco che al 39' arriva il gol dell'Inter. Perché, incredibile a dirsi, la Lazio lo prende in contropiede con l'azione interrotta da Kovacic, lancio per Palacio tocco verticale per Hernanes che non sbaglia il 2-1. Colorando di se stesso, dei colori del Profeta, questa notte che lo ha visto tornare a casa-Lazio per la prima volta. E vincere la sfida. Diciamo da solo. O con l'Inter e due uomini in più.