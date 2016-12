Lazio, il Coni ferma Mauri ma con il Cagliari ci sarà

15:54 - Stefano Mauri ha sospeso la terapia e sarà a disposizione contro il Cagliari. Il capitano della Lazio, bloccato dal Coni dopo aver utilizzato troppo cortisone per combattere un ascesso alle tonsille, salterà la gara contro il Verona ma non quella con i sardi, come si era appreso inizialmente. Mauri si è sottoposto a una terapia d'attacco con flebo e iniezioni per debellare l'infezione, ma così facendo rischia di risultare positivo a un eventuale controllo antidoping.

Per questo il Comitato per le esenzioni non lo ha ritenuto idoneo. Il centrocampista biancoceleste era stato fermato dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici del Coni-Nado per via della terapia. Lo stop previsto inizialmente era di due giornate, con il laziale che avrebbe dovuto saltare anche la partita di lunedì con il Cagliari. Lo staff medico biancoceleste però ha informato stamane il Comitato della sospensione della terapia a base di cortisone, quindi il giocatore è convocabile per il Cagliari.