Lazio-Galatasaray, Pioli: "Ci giochiamo la stagione"

Dopo l'1-1 in Turchia, la Lazio ospita il Galatasaray per proseguire la corsa in Europa League. "E' una sfida fondamentale - ammette il tecnico Pioli alla vigilia -, vogliamo passare il turno e giocare per vincere. In casa stiamo andando bene e speriamo di segnare molto". Di fronte una squadra riposata negli elementi chiave: "Noi sappiamo i loro punti di forza e quelli deboli. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma ci giochiamo la stagione".

"Quella contro il Galatasaray è una partita fondamentale per noi - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa -. Abbiamo fatto bene all'andata, ma conta solo domani sera e vogliamo passare il turno. Ci siamo presi un piccolo vantaggio pareggiando a Istanbul, ma è tutto ancora in bilico. Abbiamo capito i loro punti di forza e quelli deboli, abbiamo le qualità per andare avanti". Il cammino europeo della Lazio è migliore rispetto a quello in campionato: "Stiamo facendo benissimo in Europa, ma ora pensiamo solo a passare il turno. Quando torneremo al campionato, ne parleremo".



"Se entreremo in campo pensando all'1-1 dell'andata avremo dei problemi. Se giocheremo per vincere la partita avremo più possibilità di fare un risultato positivo - ha spiegato Pioli -. Terremo conto di quanto fatto in Tuchia, ma a livello tecnico e come atteggiamento. Non credo che troveremo un Galatasaray diverso perché ha una sua identità e giocano molto con gli inserimenti dei centrocampisti". Qualche dubbio c'è sulla formazione da schierare: "Radu e Bisevac si sono allenati bene e se supereranno anche il provino di stasera, saranno a disposizione. Giocare come all'andata è un'opzione, ma farò le mie valutazioni". Di contro il Galatasaray ha fatto turnover in campionato risparmiando la fatica a cinque giocatori chiave: "Anche loro vogliono passare e domani metteranno la formazione migliore. Noi vogliamo segnare parecchi gol".