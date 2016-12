Lazio, fortino Olimpico: 6 vittorie su 6

CAMBIO DI ROTTANumeri alla mano, un'inversione di tendenza in piena regola. All'Olimpico Felipe Anderson e compagni hanno messo a referto 12 reti complessive subendone appena 3 (quella di Mancosu all'esordio in campionato e le due in Europa League per mano del Saint-Etienne). Fuori casa, invece, il bilancio è fin qui censurabile: 13 gol presi in 5 gare, appena 3 siglati. Ma il pari in casa del Dnipro e, soprattutto, il successo a Verona contro gli uomini di Mandorlini fanno lecitamente pensare a un cambio di rotta anche in trasferta. A Roma, limitandoci alla Serie A, i capitolini non subiscono gol da 338 minuti. Un dato significativo in particolar modo alla luce della continua emergenza in difesa: la terza linea di Pioli non è mai stata la stessa per due gare di fila, complici i continui infortuni (e anche contro il Frosinone Marchetti e Basta sono stati costretti a uscire dal campo per problemi fisici). Ora arriva una sosta che per il tecnico biancoceleste è una manna dal cielo: dalla prossima settimana torneranno a disposizione Klose ma soprattutto De Vrij, vero pilastro di una retroguardia che nell'ultimo periodo sta comunque ben figurando. Il 18 e 22 ottobre, contro Sassuolo e Rosenborg, l'olandese tornerà al suo posto. Per la volata finale di un tour de force da cui la Lazio sta uscendo in netta ripresa rispetto a un mese fa.