Lazio, Felipe Anderson torna a Roma: si va verso l'ok per Rio

Sembra finalmente essere arrivato a una svolta il caso Felipe Anderson . Il brasiliano, che non si era presentato al ritiro pre-stagione perchè vuole fortemente andare ai Giochi di Rio , è atteso infatti in giornata in clinica a Roma per sostenere le visite mediche, poi nel pomeriggio è previsto un incontro in società. Sembra sempre più probabile che il club gli darà l'ok per partecipare alle Olimpiadi con la sua nazionale.

Dopo le visite Felipe Anderson in serata dovrebbe prendere un aereo per Venezia per raggiungere i compagni nel ritiro biancoceleste di Auronzo, lì incontrerà il tecnico Simone Inzaghi, che con ogni probabilità gli ribadirà il suo ok per Rio: il fantasista è convocato per lunedì 18 luglio nel ritiro del Brasile.

Lo scontro era nato un paio di settimane fa, quando Bielsa aveva espresso il desiderio di avere il brasiliano con sè per tutta la durata del ritiro, ma dopo il grande rifiuto dell'argentino la Lazio sta valutando una posizione diversa, anche perchè le eventuali buone prestazioni del giocatore in Brasile potrebbero far lievitare il suo valore in chiave mercato.