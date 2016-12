Lazio, emergenza per Pioli: anche Keita finisce ko

Stefano Pioli non trova pace. Il tecnico della Lazio, che già deve fare i conti con gli infortuni di Biglia, Parolo, Djordjevic e De Vrij, perderà per qualche giorno anche Keita. L'attaccante spagnolo, entrato a inizio ripresa a Reggio Emilia e autore dell'assist per l'inutile 1-2 di Felipe Anderson, questa mattina è arrivato in Paideia in stampelle. Gli esami medici hanno evidenziato un trauma distorsivo al compartimento interno del ginocchio sinistro: sicuramente salterà la gara di Europa League di giovedì contro il Rosenborg, mentre per Lazio-Torino di domenica pomeriggio è in forte dubbio.



Un problema di non poco conto per i biancocelesti, che già più volte in questa stagione si sono affidati a Keita per risolvere partite che rischiavano di complicarsi non poco (come quella casalinga contro il Frosinone, sbloccata proprio grazie a un guizzo vincente dell'esterno). Un infortunio (anche se di entità non grave) che si aggiunge a quelli di Biglia, Parolo e De Vrij. Il centrocampista argentino potrebbe recuperare in vista dell'imminente impegno europeo, ma lo staff medico vuole essere prudente per evitare ricadute; l'ex Parma si rivedrà in campo non prima del prossimo turno infrasettimanale, in programma il 28 ottobre; l'attaccante proverà a rientrare nell'elenco dei convocati già per la partita contro Quagliarella e compagni. Più indietro, invece, il centrale olandese: il rischio di un intervento chirurgico al ginocchio non è ancora del tutto svanito.