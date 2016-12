Lazio, ecco Jordan Lukaku: "Felice di essere qui"

Nell'attesa del bagaglio, alcuni tifosi belgi, arrivati in vacanza a Roma, hanno voluto scattare delle foto ricordo con il giocatore. La societa' biancoceleste ha chiuso cosi' il suo primo acquisto di un'estate tormentata scattata in ritardo dopo tre mesi di consultazioni per l'allenatore e il rifiuto di Bielsa a due giorni dalla partenza per il ritiro di Auronzo. Ai recenti Europei Jordan Lukaku ha giocato solo 75 minuti negli ottavi contro il Galles. Lukaku è arrivato dall'Ostende per 5 milioni di euro.