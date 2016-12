Lazio, è il Klose day: domenica l'addio ai biancocelesti

Un addio lungo 90' per salutare la Lazio, i tifosi e una città intera. Domenica sarà l'ultima partita di Miroslav Klose all'Olimpico con la maglia biancoceleste dopo 5 stagioni, 170 presenze (138 in A) e 62 gol (53 in A). Contro la Fiorentina sarà quindi l'ultima gara dell'attaccante tedesco. A dare l'annuncio è stato lo stesso club con un tweet e l'hashtag Klose Day: "Ci vediamo domenica all'Olimpico per salutare Miro".