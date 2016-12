Lazio, distorsione al ginocchio per Felipe Anderson

20:37 - Brutte notizie per la Lazio in vista della sfida con il Napoli. Felipe Anderson, l'uomo simbolo del momento magico dei biancocelesti, è finito ko: "Questa mattina, durante l'allenamento presso il Centro Sportivo di Formello - è scritto in una nota della società -, l'atleta Felipe Anderson ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Osserverà un riposo di circa 3 settimane".

E ancora: "Gli accertamenti svolti questo pomeriggio presso la clinica Paideia in Roma hanno escluso la presenza di lesioni meniscali associate. L'atleta pertanto osserverà un periodo di riposo e cure mediche stimato attualmente intorno alle 3 settimane salvo complicazioni".Una notizia davvero terribile per Pioli che stava costruendo la sua rincorsa alla Champions proprio sul brasiliano, sempre in gol nelle ultime giornate (5 gol e altrettanti assist negli ultimi 5 match) e uomo decisivo della rinascita biancoceleste. Il tutto, peraltro, in un momento delicato della stagione, vale a dire a pochi giorni dalla sfida fondamentale contro il Napoli e in concomitanza all'assenza di Lulic, altro giocatore importantissimo per il gioco di Pioli, e di De Vrij (fascite plantare).