Lazio, deferito Berisha per doppio tesseramento

19:31 - Guai in vista per il portiere della Lazio Etrit Berisha. Il numero 1 albanese, infatti, è stato deferito dal Procuratore federale per doppio tesseramento. Nel 2013 l'allora giocatore del Kalmar firmò due contratti: a luglio con il Chievo e, dopo che il suo agente chiese l'invalidamento dell'accordo perché né lui né il club svedese erano presenti, a settembre con la Lazio. Ora rischia una squalifica o una sanzione pecuniaria.

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - il portiere della Lazio Etrit Berisha, colpevole "di aver sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la società S.S. Lazio in data 1 settembre 2013, con documenti depositati presso l’Ufficio tesseramenti della Figc dalla predetta società in data 1-2 settembre 2013, pur avendo in precedenza sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la società Chievo Verona in data 29 luglio 2013, con documentazione depositata presso l’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. dalla società Chievo Verona in data 30 luglio 2013 e in data 2 settembre 2013, così determinando la violazione della normativa federale che vieta al calciatore di sottoscrivere nella stessa stagione sportiva richieste di tesseramento per più società".