Lazio, De Vrij deve operarsi: fuori quattro mesi

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, in casa Lazio arriva un'altra brutta notizia. Stefan de Vrij non recupera e per risolvere definitivamente l'infiammazione al ginocchio che lo tiene lontano dal campo da settembre sarà costretto ad operarsi. A fare il punto sulle condizioni dell'olandese è stato il medico sociale biancoceleste Stefano Salvatori, precisando che i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi (si parla di circa 4 mesi).