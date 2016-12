Lazio, compleanno e primo allenamento per Inzaghi

Il momento della Lazio non è dei più felici ma Simone Inzaghi cerca di vedere il lato positivo e, nel giorno del compleanno (40 anni), ha diretto il primo allenamento nel ritiro di Norcia con il sorriso: "Sono pronto, è una sensazione bellissima ". L'allenatore, che ha sostituito Pioli dopo il derby perso, debutta in prima squadra: "È un momento un po’ cosi, ma ho visto massima disponibilità da parte dei ragazzi".

"Ora dobbiamo cominciare a lavorare, non c'è nessun problema" ha aggiunto Inzaghi a Lazio Style Channel. Una curiosità: il primo gol dell'era Inzaghi è di... Massimiliano Farris, suo vice anche ai tempi della Primavera e che è entrato in campo nella partitella per sostituire l'infortunato Candreva. Oltre al lavoro fisico e tattico, Inzaghi non ha risparmiato ai giocatori qualche urlaccio, come succedeva quando allenava le giovanili biancocelesti.

Il ritiro rimane comunque blindato perché la contestazione dei tifosi non è ancora terminata e, oltre ai carabinieri che controllano, sono stati posti teloni per nascondere la sessione di allenamento.