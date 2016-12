Lazio choc fuori casa: 14 gol subiti e solo 3 punti conquistati

CAMBIO DI MARCIA CERCASIIl successo ottenuto in rimonta a Verona lo scorso 27 settembre assume sempre più le sembianze di un'oasi nel deserto. Le gare in casa di Chievo, Napoli e Sassuolo hanno fotografato una squadra incapace di sostenere i ritmi imposti dagli avversari. All'Atleti Azzurri d'Italia Candreva e compagni hanno addirittura fatto di peggio, riuscendo a perdere punti per la prima volta in questo campionato dopo essere passati in vantaggio (in precedenza erano infatti arrivate sei vittorie su sei). Complice soprattutto un'Atalanta che, con il pubblico dalla propria parte, sta costruendo una classifica niente male: settimo posto a 17 punti, 4 successi e un solo pareggio a Bergamo, contro il Verona (merito del pari al 97' di Pisano). E un portafortuna di nome Alejandro Gomez: il Papu ha segnato fin qui 3 gol in stagione, tutti proprio all'Atleti Azzurri d'Italia.



Per Pioli è il momento di riordinare le idee, ricompattare il gruppo e provare a conservare l'infernale media-punti casalinga, numeri alla mano la migliore in Europa. Domenica arriverà il Milan, poi sarà il momento di un'altra "trasferta": l'8 novembre Roma-Lazio potrebbe dire molto sul futuro del campionato biancoceleste. Anche se per 90 minuti la gara dell'Olimpico sarà solo formalmente catalogata come partita in trasferta.