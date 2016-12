Lazio, capitan Mauri vuole il secondo posto: "Sarebbe come vincere uno scudetto"

12:36 - Stefano Mauri e senza dubbio una delle bandiere della Lazio, oltre ad esserne il capitano è anche uno dei giocatori più amati e rappresentativi del popolo biancoceleste. Alla vigilia di una giornata importante in chiave classifica, l'attaccante brianzolo racconta degli obiettivi per il finale di stagione: "Arrivare secondi avrebbe sicuramente il sapore di uno scudetto. Avere la Roma davanti dà certamente uno stimolo in più".

Per il centravanti classe 1980 è sicuramente una delle migliori stagioni, da quando a partire dal 2006 veste la maglia della Lazio. Nove stagioni ricche di alti e bassi per il capitano, che con Pioli sembra aver ritrovato quello smalto dei primi tempi nella capitali. Lasciatosi ormai alle spalle la bufera del calcio scommesse che lo travolse nel 2011, adesso la seconda punta ex Udinese sembra aver trovato la serenità che serve per tornare a convincere sul campo. Prima della sfida al Sant'Elia contro il Cagliari di Zeman, il capitano della società capitolina è tornato a parlare. Nelle parole di Mauri si sente tanto la rivalità con la Roma, più accesa che mai ora che i cugini giallorossi sono ad un solo punto di distanza -cosa impensabile poco più di un mese fa- e dalle parti di Formello si sogna un sorpasso che sarebbe come un tricolore per il popolo laziale.

"La Juve penso sia irraggiungibile in questo momento. E' la squadra più forte, già si vedeva ad inizio campionato, quindi arrivare secondi avrebbe sicuramente il sapore di uno scudetto - le sue parole a Sky - . Avere la Roma davanti dà certamente uno stimolo in più. In città la rivalità è molto sentita: anche nella vita quotidiana si sente una pressione maggiore e i tifosi ci stimolano spesso a raggiungere i giallorossi. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, solo così possiamo arrivare lontano".