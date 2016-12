Lazio, Candreva come Totti: il biancoceleste finisce sui biglietti dell'Atac

Antonio Candreva come Francesco Totti e, nella storia del calcio italiano, non è una cosa da poco. Qualche giorno fa era stata data la notizia che il capitano della Roma sarebbe finito sui biglietti dell'Atac, l'agenzia di trasporti romana, il 24, 25 e 26 settembre (Totti compirà 39 anni il 27). Adesso tocca a Candreva: al biancoceleste saranno dedicati 4 giorni, quelli che precederanno il derby, in programma l'8 novembre.