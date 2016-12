Lazio, Biglia starà fuori almeno un mese

La Lazio sorride per la vittoria all'esordio in campionato contro il Bologna ma deve fare in conti con un altro infortunio, quello di capitan Biglia, alle prese con una "lesione dei muscoli peronieri della gamba destra". Il club biancoceleste fa sapere che "per appurare l'effettiva entità del danno saranno necessari nuovi esami". Certa comunque la sua assenza nel ritorno di playoff di Champions contro il Bayer di mercoledì a Leverkusen.