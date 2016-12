Lazio, Biglia e De Vrij in gruppo tra dieci giorni

Stefano Pioli dovrà attendere ancora qualche giorno per riavere a disposizione Lucas Biglia e Stefan De Vrij. Entrambi i giocatori saranno costretti a saltare le gare di campionato contro Napoli e Genoa, ma torneranno in vista del tour de force tra settembre e ottobre. Queste le parole del consulente ortopedico dei capitolini, Stefano Lovati, ai microfoni della radio ufficiale del club: "Oggi entrambi hanno effettuato i controlli di risonanza magnetica. Biglia è in netto miglioramento, ha ripreso a correre in rettilineo senza accusare fastidi. Ancora 7-10 giorni ci vorranno per rivederlo in gruppo. Il quadro di De Vrij è anch'esso in miglioramento, ma ne sapremo qualcosa di più tra 7-10 giorni, quando riusciremo a percepire le sensazioni che il ragazzo avrà nel ritornare in campo".