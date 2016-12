Lazio, Bielsa non parte: slitta l'arrivo

Ansia a Formello. Marcelo Bielsa non è partito alla volta della capitale e l'allenamento in programma nel pomeriggio con i preparatori atletici è saltato. Il tecnico, non ancora ufficializzato dalla Lazio , non è salito sull'aereo a causa di alcuni problemi burocratici col visto, ma sullo sfondo sembra esserci la tentazione di guidare la nazionale argentina dopo le dimissioni di Martino .

Passano i giorni, ma Bielsa ancora non si vede a Formello. Non certo un bel segnale per il club biancoceleste, le cui manovre sul mercato non sembrano aver esaltato il tecnico argentino, lanciando qualche ombra sull'arrivo del "Loco" nella capitale. Oggi era in programma la prima sgambata della nuova stagione agli ordini dei preparatori atletici italiani, ma poi è saltato tutto a causa della mancata partenza di Bielsa, che era atteso a Roma per mercoledì.



Ufficialmente il ritardo è dovuto solo a problemi col visto, ma qualcuno ha cominciato anche a dubitare sulle reali intenzioni del tecnico, che dopo le dimissioni di Martino è uno degli allenatori più gettonato per guidare la nazionale argentina. Lotio ha in mano un contratto firmato e lo attende a Roma giovedì, ma non si possono escludere clamorosi colpi di scena. A Formello la preoccupazione cresce.