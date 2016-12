Lazio, anche Biglia nella lista Champions

MERCATO IN EVOLUZIONEIl pressing del Manchester United su Biglia è costante. Però Lotito non molla e spara alto: chiede non meno di 25 milioni per il centrocampista argentino, che ha da poco ereditato la fascia di capitano. Da definire anche la situazione di Keita, irritato per l'esclusione in Supercoppa e - nel complesso - poco felice per quanto viene impiegato da Pioli. L'Inter, impegnata nella cessione di Shaqiri, potrebbe virare sullo spagnolo nel caso in cui dovesse fallire l'assalto a Perisic.