Lazio, allarme Biglia: salta il Sassuolo?

Pessime notizie per la Lazio dal Sudamerica. Lucas Biglia, capitano biancoceleste rientrato da poco da un lungo stop, si è nuovamente fatto male con la maglia dell' Argentina : nel corso della sfortunata gara con l'Ecuador, nonostante abbia giocato tutti i novanta minuti, il mediano ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra . Oggi Biglia rientrerà in Italia. Allarme rosso a Formello: qualora i medici biancocelesti confermassero l'entità dell'infortunio, Biglia dovrebbe rimanere fermo almeno 15 giorni .

In questo caso salterebbe la sfida di Reggio Emilia con il Sassuolo, l'impegno interno di Europa League con il Rosenborg e con ogni probabilità anche la gara di campionato con il Torino. Una brutta tegola per Pioli, che con Biglia aveva ritrovato geometrie e solidità a centrocampo.

Non è un caso che dal rientro di Biglia in campo la Lazio abbia sempre vinto, a partire dalla rimonta di Verona contro l'Hellas, propiziata proprio da un calcio di rigore trasformato dall'argentino. Ora il problema di un sostituto in mediana si ripresenta: contro il Frosinone Cataldi è stato protagonista di una discreta prova, ma a fianco di Biglia e non in sua vece. Di certo c'è che Pioli avrebbe fatto volentieri a meno di un simile grattacapo.