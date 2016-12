Lazio, all'Olimpico solo sorrisi: otto vittorie su otto gare

La Lazio formato Olimpico non conosce soste. La vittoria per 3-0 contro il Torino è l' ottava stagionale tra le mura amiche , considerando preliminari di Champions, Serie A ed Europa League. In Europa solo il Bayern Monaco riesce a tenere questo ritmo: gli uomini di Guardiola hanno fatto 7 su 7 all'Allianz Arena. L'obiettivo di Pioli è ora migliorare in trasferta, dove il trend dei biancocelesti è praticamente opposto.

STRISCIA DA SOGNOBayer Leverkusen, Bologna, Udinese, Genoa, Saint-Etienne, Frosinone, Rosenborg e Torino: il verdetto casalingo è stato finora sempre lo stesso. Un autentico rullo compressore, capace di siglare 18 reti (media di 2,25 a incontro) e di subirne appena 4 (di cui solo una in campionato, quella di Mancosu alla prima giornata). E per il tecnico dei capitolini c'è un prestigioso primato all'orizzonte: il record di 11 successi consecutivi ottenuto da Eriksson nella stagione 1997/1998. I prossimi tre ostacoli interni per Candreva e compagni saranno Milan, Palermo e Dnipro, pensare quantomeno di eguagliarlo è più che lecito. Ciò che continua a preoccupare è però il ruolino da film horror in trasferta: 16 gol presi (complici soprattutto le debacle con Bayer, Chievo e Napoli), solo 4 quelli realizzati.



Lontano dall'Olimpico, un mondo alla rovescia. Ecco perché, per trovare continuità di risultati anche fuori casa, sarà fondamentale aggrapparsi a tutti gli uomini chiave di un gruppo che comincia a pensare in grande. In primis Felipe Anderson, definitivamente tornato il gioiello dello scorso anno in termini realizzativi e di rendimento; sta trovando la miglior forma fisica anche Klose, reduce dal lungo infortunio muscolare e autore di due preziosi assist nel netto successo contro il Toro; Biglia si conferma l'insostituibile pilastro del centrocampo: con lui in campo, la squadra gira a meraviglia e macina gioco e punti. Manca ancora Parolo, che farà di tutto per recuperare in vista del derby dell'8 novembre, e soprattutto De Vrij, sulle cui condizioni fisiche regna tuttora l'incertezza. Ma quando tutti saranno a disposizione di Pioli, l'Aquila potrà davvero volare ancora più in alto.