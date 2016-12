Lazio, 40 giorni di stop per Lulic

19:01 - Tegola per la Lazio, che dovrà fare a meno di Lulic per 40 giorni. Gli accertamenti cui è stato sottoposto il bosniaco, costretto a uscire a inizio ripresa della gara di sabato contro la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione di 2° grado del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Giovedì il giocatore "verrà sottoposto a un controllo presso il consulente ortopedico dott. Lovati". Per Cana escluse lesioni muscolari.

Per quanto riguarda l'albanese, gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni muscolari in atto, per cui il giocatore prosegue il protocollo terapeutico e la sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno.