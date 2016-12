Lavezzi: "Il Barcellona? Sarebbe un sogno"

Ezequiel Lavezzi è sicuramente il pezzo pregiato di questo mercato invernale, e su questo pochi dubbi. Qualcuno in più c'è sicuramente sulla sua destinazione. Nel corso di questi mesi infatti si è mossa mezza Serie A per lui. Prima di tutti l'Inter con Roberto Mancini alla disperata ricerca di qualità in attacco da affiancare ai vari Perisic, Icardi, Palacio, Jovetic e Ljajic. Poi, la Juventus di Allegri e per concludere il Milan di Mihajlovic.



Lui, però, pare avere altri progetti per il futuro o perlomeno questo è quello che lascia intendere: "I blaugana? Non posso negare che sarebbe un sogno giocare per loro". Dunque poche speranze per le italiane, almeno per ora. L'ex Napoli non ha alcuna fretta di decidere e cerca di godersi gli ultimi mesi al Psg: "Sono in un club che non ha molto da invidiare al Barça. Rimango tranquillo e cercherò di prendere la migliore decisione per il mio futuro".



Verità o solo astute tattiche per aumentare l'appeal nei suoi confronti? Di certo c'è che Lavezzi è alla ricerca di un buon acquirente, il resto lo sapremo fra poco più di un mese con l'inizio del mercato invernale.