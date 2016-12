Lavezzi, che foto in tanga!

Il 'Pocho' Lavezzi ha sempre dimostrato una vena istrionica in campo, prima col Napoli e poi col Psg. A quanto sembra, anche fuori: qui vediamo uno scatto che lo mostra, durante una festa, indossare un tanga bianco che non poteva passare inosservato. La foto è stata pubblicata, sul proprio profilo Twitter, da Mariana Diarco, modella argentina in passato fidanzata di Schelotto, che scrive: "Il macho d'America usa il tanga, ragazze!".

Lo scatto risale probabilmente ai tempi di Napoli: in una seconda foto si vede infatti Morgan De Sanctis, ex compagno di Lavezzi in azzurro. La Diarco è diventata famosa un anno e mezzo fa circa per aver marciato nuda per le vie di Buenos Aires. Ragioni umanitarie? No: voleva essere ammessa al "Ballando con le stelle" argentino dopo essere stata scartata alle selezioni.