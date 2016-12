Las Palmas, Boateng-gol con dedica per il terremoto

Gol con dedica. Bel gesto di Kevin Prince Boateng, a segno per la seconda volta consecutiva con il Las Palmas. Il ghanese è andato a segno contro il Granada, siglando il momentano 2-1. Nell'esultanza l'ex centrocampista del Milan si è diretto verso la panchina e ha mostrato una maglietta con la scritta "FORZA ITALIA, 27.08.16", per onorare il lutto nazionale che ha colpito il nostro paese in seguito al terremoto che ha investito il Centro-Italia.