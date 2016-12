Larrivey, da bidone a bomber: a Barcellona è risorto

13:17 - La seconda sconfitta del Barcellona in Liga porta una firma eccellente: quella di Joaquin Larrivey. El Bati, dopo il fallimento di Cagliari e un eterno girovagare, è reduce da un'ottima prima parte di stagione con il Celta Vigo, l'ex squadra di Luis Enrique che in estate gli ha fatto firmare un triennale. Sette gol in dieci partite è il ruolino di marcia dell'argentino. Che ha segnato quasi la metà dei gol realizzati in quattro anni in Sardegna.

Tutti gli amanti del bomberismo lo ricorderanno per le sue "timide" apparizioni in Italia. Acquistato da Massimo Cellino nel 2007, Larrivey (soprannominato "El Bati" per la somiglianza fisica con Batistuta) a Cagliari non lascia traccia. Due gol nel primo anno e mezzo in rossoblu, poi un veloce passaggio al Velez, poi ancora un anno in Sardegna con tre gol. La sua avventura sembra finita quando lo rimandano in prestito al Colon, ma Cellino ne è innamorato e lo riporta a casa. Nel 2011-12 segna 10 gol ma l'incantesimo si spezza e, dopo 4 anni insignificanti, Joaquin si sposta in Messico. Qualcuno pensa possa diventare un wrestler e cambiare vita. Ma il calcio scorre nelle sue vene. Torna a livelli accettabili lo scorso anno, al Rayo Vallecano. Poi il Celta, che ha bisogno di un ariete. Larrivey si rimette in gioco all'alba dei 30 anni e fa bene: 7 gol in 9 gare (a Cagliari in totale ne realizzò 16).

Quello al Barça, contro Messi e compagni, è la perla di una carriera malandata. I blaugrana non perdevano in casa dall'1 febbraio 2014, contro il Valencia. Ma quello di ieri è anche il 2° ko di fila in campionato, che rimette Atletico e Real in corsa per il titolo. Larrivey ha raddrizzato la sua vita calcistica, ma rischia anche di aver dato una svolta a un campionato che il Barça, fino a un paio di giornate fa, sembrava dominare. Non è Batistuta, e non lo sarà mai, ma adesso anche lui avrà una bella storia da raccontare.