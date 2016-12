Lapo Elkann: "Juve da scudetto e finale di Champions"

Juve da scudetto e finale di Champions. Abito a righe bianche e rosse e calzini color Ferrari, Lapo Elkann non poteva mancare all'appuntamento con il GP di Monza di Formula Uno , sua passione assieme a quella per il bianconero. "E' una squadra agguerrita, sono dei leoni e ci sono tutti i presupposti per fare grandi cose. Abbiamo obiettivi e aspettative molto alte. Higuain? Sono contento ma non solo per il suo arrivo: non si vince grazie a uno solo".

"La squadra è completa dal portiere all'attacco, passando per difesa e centrocampo", ha proseguito Lapo parlando della sua Juve. Comunque "non sarà semplice vincere come tutti dicono, ma certo questo organico consente di avere una leadership e una forza sul campo che le altre squadre non hanno". Il nipote di Gianni Agnelli ha scelto come sempre una mise in tinta con la scuderia del Cavallino per seguire a Monza la giornata del GP d'Italia. Al suo arrivo nel paddock, Elkann ha dispensato sorrisi e battute salutando i tecnici del team e il presidente della Ferrari Sergio Marchionne che, dopo una breve visita nel box, si è intrattenuto per una decina di minuti a parlare con il team principal Maurizio Arrivabene.