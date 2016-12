Lapo Elkann attacca Lotito e Tavecchio: "State danneggiando il calcio italiano"

Lapo Elkann ne ha per tutti: con una foto su Instagram questa mattina ha attaccato "Tavecchio, Lotito & co". Per lui, infatti, c'è bisogno di nuove figure professionali, che non abbiano condanne sportive alle spalle, che sappiano svolgere il loro lavoro correttamente e che siano anche stimate in Italia, prima di tutto, e all'estero. L'imprenditore, grande tifoso della Juventus, vuole un calcio pulito e leale e sul social ha condannato il presidente federale e il patron della Lazio: "Ci vuole freschezza, innovazione, facce nuove, gente internazionale, gente senza scheletri nell'armadio per il bene del calcio e dello sport", ha sentenziato. Per poi concludere il posto con gli hashtag #timeforchange #oradicambiare #facciamopiazzapulita.

