Lapo Elkann a Balotelli: "Felice di sapere che tornerai presto"

Mario Balotelli è stato operato a Monaco per risolvere i problemi di pubalgia e sul web sono piovuti messaggi di pronta guarigione per l'attaccante del Milan. Tra i tanti anche quello di uno juventino, Lapo Elkann: "Sono juventino e voglio vincere sabato - ha scritto sul proprio profilo Instagram -, ma sono felice che l'intervento sia andato bene. Per il calcio italiano, sono felice di sapere che presto torni in campo".