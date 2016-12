Lampard e Pirlo: "Giovinco, fuoriclasse assoluto"

Sebastian Giovinco "è un fuoriclasse. Ha portato qui negli States le sue qualità, di cui ero già a conoscenza avendolo incontrato in Champions League". A pochi giorni dall'inizio della stagione della Major League Soccer, l'ex leggenda del Chelsea, ora al New York City Fc, Frank Lampard, in un'intervista esclusiva rilasciata ad Eurosport, loda così il fantasista italiano.



Giovinco, nominato Mvp della scorsa stagione regolare della Mls, oltre che capocannoniere delle Lega con 22 gol e 16 assist, incassa anche i complimenti del suo ex compagno di squadra alla Juventus e in Nazionale, Andrea Pirlo: "Sono stato fortunato a giocare con lui in Italia. Conoscevo le sue potenzialità, aveva bisogno solamente di spazio e di fiducia in sé stesso, elementi che ha trovato qui, e ora sta dimostrando tutto il suo valore".

Per Giovinco le lodi di due fuoriclasse così sono (anche) un lasciapassare verso la Nazionale di Conte, ai prossimi Europei. Lui fa sempre parte del progetto-azzurro, ma così lontano, negli States, potrebbe rischiare il posto. O no?