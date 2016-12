Lady Osvaldo rapinata e picchiata a Buenos Aires

19:18 - Non c'è pace per la famiglia Osvaldo nella nuova avventura in Argentina. L'ex attaccante dell'Inter ha saltato l'allenamento col Boca Juniors, ma questa volta il motivo è serio e riguarda la compagna Jimena Baron. La bella modella è stata rapinata e minacciata a bordo della sua auto da una banda armata. Due individui in moto l'hanno bloccata, costretta a scendere e rapinata con tanto - secondo il Clarin - di pugni e spintoni.

Jimena si stava dirigendo verso casa di un'amica nel quartiere di Boedo quando la sua auto è stata affiancata da due individui armati in moto. Costretta a scendere sotto la minaccia di una pistola, la ragazza è stata rapinata e malmenata secondo le ricostruzioni, prima che uno dei rapinatori fuggisse con la sua automobile. Sul posto si è recato anche Osvaldo, trovandola in evidente stato di shock. Appresa la notizia il Boca Juniors ha concesso un giorno di riposo al giocatore per presentare denuncia.