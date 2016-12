Ladro in casa Mou mentre guarda il Portogallo: arrestato

Un ladro ha provato a intrufolarsi nella casa di José Mourinho mentre il tecnico portoghese stava guardando la finale di Euro 2016 tra il Portogallo e la Francia. Ad accorgersi dell'intruso è stata la domestica , aiutata da una guardia privata assunta dai residenti che ha poi prontamente avvisato la polizia. Lo scoop è del tabloid Sun , che ha postato una foto dello Special One e della moglie che assistono all'arresto del ladruncolo.

Secondo quanto rivelato da una fonte al Sun, il ladro, tale Gabor Roman, aveva provato a sfondare, senza successo, altre porte del vicinato, così la guardia ha seguito l'uomo e l'ha bloccato poco dopo il faccia a faccia con la domestica di Mourinho. A quel punto sono stati avvertiti gli agenti di polizia, con lo Special One che ha spiato l'arresto dalla finestra insieme alla moglie Matilde Faria. Un piccolo contrattempo che no ha rovinato la serata di Mou, tornato poi sul divano, dove ha assistito al trionfo storico del suo Portogallo, che per la prima volta nella storia ha vinto l'Europeo.