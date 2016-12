Ladri a casa di Massimo Ferrero, ritrovata la Porsche rubata

Caso risolto in meno di 24 ore: roba da film americani, con protagonista uno che di cinema se ne intende come Massimo Ferrero. Ieri avevamo raccontato del furto della sua Porsche a Sabaudia. Ebbene, l'auto – modello Macan S – è stata ritrovata nella notte tra lunedì e martedì in un garage di Aprilia, al confine tra le province di Roma e Latina. A condurre la Polizia Stradale fino al villino è stato l'antifurto satellitare installato sull'auto.

Il proprietario dell'abitazione con annesso garage, il 43enne di Aprilia S.S., è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Oltre alla Porsche, i ladri avevano rubato dalla villa presa in affitto da Ferrero anche un cellulare. Ora, grazie alle indagini lampo della Polizia, il presidente della Sampdoria potrà risalire a bordo del suo bolide e continuare a godersi le vacanze al mare, in attesa dei primi impegni europei dei blucerchiati. Ferrero ha esultato: "Ho sempre avuto fiducia nelle forze dell'ordine. Mi aspettavo che ritrovassero la mia auto. Ho sempre ammirato la polizia stradale. Nessun cittadino capisce il lavoro che svolge, limitandosi a vedere gli agenti come il male. Invece dovrebbero capire che questi uomini rischiano la vita per noi tutti i giorni".