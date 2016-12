La voce Lippi, un'anomalia nei trent'anni di Berlusconi

Mihajlovic in bilico, Brocchi in zona-promozione (dalla Primavera) e Lippi garante tecnico. Sulle ultime da Casa-Milan si concorda da un mese all'incirca: il tutto fa parte delle voci di mercato rossonero, nessuno è sicuro che questa sia la vera verità e comunque a tale tendenza ci associamo. Con un distinguo storico che fa parte degli ormai 30 anni di Silvio Berlusconi alla guida del Milan (da febbraio 1986).

Il distinguo riguarda Marcello Lippi e il carisma di allenatore pluridecorato: nessuno come lui, fra i tecnici italiani nella storia, ha vinto scudetti, Coppe e un Mondiale in azzurro.

Ebbene, se così fosse (se Lippi...) per il presidente Berlusconi sarebbe una svolta storica nel suo straricco palmares di vittorie, di campioni e di allenatori. Perché Berlusconi i grandi allenatori non li ha mai ingaggiati, e se li è sempre inventati, costruiti e poi lanciati ai massimi livelli del calcio mondiale.

Accadde nel 1987 con Arrigo Sacchi, che per molti era una scommessa fin troppo rischiosa e sappiamo com'è andata: ha tracciato un solco tra l calcio prima e dopo il sacchismo. Accadde nel 1991 quando decise di dare spazio a Fabio Capello, lo si dipingeva come il signorsì, e sono 25 anni di grandi imprese. Era accaduto nel 2001 quando Carlo Ancelotti, fin lì considerato un magnifico perdente, arrivò al Milan con sei memorabili stagioni e un'impronta che ha fatto il giro d'Europa: prossima tappa il Bayern.

Tre nomi, ce ne sono altri: Tabarez nel 1996 non era certo un top fra i vincenti e comunque durò cinque mesi; Zaccheroni nel 1999 era un tecnico di provincia e dal Milan in poi si è preso il lusso di guidare anche Inter e Juve, la Nazionale giapponese e in fondo anche lui appartiene alla schiera dei privilegiato dal mondo rossonero, anche se poco amato da Berlusconi. Terim nel 2001, e qui siamo a una scelta a mezza via, e comunque anche per l'Imperatore turco fu tocata e fuga.

Nelle ultime stagioni, spazio a Leonardo nel 2009, con un feeling presto interrotto e per Leo prima l'Inter poi l'addio alla panchina. Quindi Allegri nel 2010: da Cagliari al Milan, lo scudetto e poi l'avventura alla Juventus che dura da 18 mesi. Poi la crisi di vocazioni, con Seedorf e Pippo Inzaghi scommesse perdute e ora Mihajlovic, la cui marcia è quella che si conosce.

Uno come Lippi, in questa lista del trentennio berlusconiano, non c'è. O meglio: c'è, ed è il Barone Nils Liedholm che era al Milan dal 1984 e Berlusconi se lo trovò in panchina: lo ammirava, lo stimava, ma non faceva il calcio che piaceva a lui. Già...