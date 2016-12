La vittoria di Mancini: coraggio premiato

La fortuna aiuta gli audaci e così il coraggio di Roberto Mancini è stato premiato nel migliore dei modi. Quella contro la Roma è stata la vittoria delle scelte, clamorose, del tecnico nerazzurro: nella partita più importante fuori Icardi, Santon e Juan Jesus. Alla fine ha avuto ragione lui e, al triplice fischio, la pressione si è sciolta in lacrime di gioia. Ora c'è solo da scongiurare il rischio del "caso Maurito", escluso ufficialmente per scelta tecnica. Scelta sicuramente discutibile, ma che alla fine ha dato i frutti sperati: non dare punti di riferimento ai giallorossi e, in parte, mettere l'argentino in castigo dopo le parole di Bologna contro i compagni e il gioco della squadra. La vittoria ha fatto passare in secondo piano la panchina del capitano Icardi, ma è normale che servirà un chiarimento con il tecnico per evitare altri malumori. D'Ambrosio e Nagatomo, invece, hanno limitato alla grande Salah e Gervinho. L' Inter si è mostrata ancora solida e ci ha pensato un super Handanovic a mettere le pezze. Questa volta i nerazzurri hanno subito tanto (19 tiri), ma segnare a questa squadra serve il guizzo del campione, quello che agli uomini di Rudi Garcia è mancato. La tattica di Mancini ha funzionato: difendersi per poi attaccare sulle ripartenze. E anche la fortuna ha aiutato come in occasione del gol di Medel.

LE STATISTICHESesta vittoria per 1-0 per l'Inter in questo campionato.

La squadra di Mancini ha segnato esattamente un gol in nove delle 11 partite stagionali di Serie A.

L'Inter torna a battere la Roma per due sfide consecutive in campionato per la prima volta dal 2000.

Finisce oggi la serie di 21 partite di fila in cui la Roma aveva sempre segnato in Serie A.

Quello di Gary Medel è stato il gol più veloce segnato dall'Inter dall'inizio di questo campionato (30'03”) – per 3” infatti i nerazzurri restano ancora a secco nella prima mezz'ora di gara.

Primo gol per Gary Medel in maglia nerazzurra in 54 presenze tra campionato e coppe.

Il tiro di Guarin dell'8' min è arrivato da 68m – la distanza maggiore per una conclusione che ha centrato lo specchio della porta in questo campionato.

Otto giocatori della Roma sono riusciti ad arrivare al tiro almeno una volta nella sfida contro l'Inter di stasera.

11 i tiri della Roma nel secondo tempo, di cui sette nello specchio della porta, solo un tiro in porta nella ripresa invece per i nerazzurri.

In generale, l'Inter ha subito un totale di 19 tiri – un primato negativo stagionale per i nerazzurri insieme ai 19 subiti contro il Milan (altra vittoria per 1-0).

L'Inter ha fatto registrare la sua peggiore % di passaggi riusciti di questo campionato (72.5%).