La Uefa ha scelto: 'occhio di falco' a Euro 2016

La conferma dell'utilizzo dell'occhio di falco a Euro2016 è arrivata anche in via ufficiale dalla Uefa, la quale precisa che ''il sistema utilizza

sette telecamere con un software di controllo in grado di monitorare la palla in area. Utilizzando un software per elaborare le immagini, l'occhio di falco e' in grado di stabilire se la palla e' entrata in porta o no in un secondo e di segnalarlo con una vibrazione e un segnale visivo sull'orologio dell'arbitro''.



L'occhio di falco verrà utilizzato anche nella Supercoppa Europea a Trondheim e, a partire dai preliminari, nella prossima edizione della Champions League. Riguardo a un eventuale uso nell' Europa League 2017-18, verrà presa una decisione in un momento successivo.