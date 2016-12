La tv cinese: Milan, è fatta. Fininvest smentisce

Il Milan ai cinesi. Dalla Cina dicono: è fatta. Da Milano, Fininvest risponde: no. Tutto è nato nel primo pomeriggio quando la rete statale televisiva cinese (CCTV) ha annunciato novità in merito alla cessione del Milan. Secondo l'emittente, Baidu -l'azienda di Robin Li- avrebbe acquisito il 70 per cento del club, sborsando una cifra di 437 milioni di dollari, al cambio odierno 393 milioni di euro, dando per concluso l'affare. Ovvie le verifiche e da Fininvest è arrivata la smentita su quanto annunciato.